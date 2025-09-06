Söke'nin Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi
Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende çelenk sunumu, saygı duruşu, şiirler ve halk oyunları gösterisi yer aldı. Tören, F-16 uçaklarının geçişiyle sona erdi.
Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, konuşma gerçekleştirdi.
Programda, öğrenciler günün anlam ve önemine belirten şiir okurken, Söke Halk Eğitim Merkezi ve Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin hazırladığı halk oyunları gösterisi sunuldu.
Tören, F-16 uçaklarının geçişiyle tamamlandı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel