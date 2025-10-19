Haberler

Söke'deki Sulak Alanlar Tehlike Altında

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Söke ilçesindeki sulak alanların dökülen atıklar nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ekosistemin çökme riski bulunduğunu vurgulayan Sürücü, durumun acilen kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Söke ilçesinin kırsal Argavlı Mahallesi'nde bulunan sulak alanların dökülen çöp, moloz ve hafriyat nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtip, "Burada ekosistem çöküyor. Durumun hemen kontrol altına alınması gerekiyor" dedi.

Söke ilçesinin kırsal Argavlı Mahallesi'nde, Büyük Menderes Nehri'nin aktığı eski yataklardan oluşan sulak alanları dökülen moloz, hafriyat ve çöpler tehdit ediyor. Yıl boyunca kurbağa, su kaplumbağaları, su yılanları ve birçok diğer sucul canlının beslenme ve üremelerini gerçekleştirdiği sulak alanları kirleten atıkların, yağan yağmurlarla birlikte yer altı sularına karışma ihtimali de bulunuyor. Bölgede tarım ve hayvancılık yapanlar için de sorun oluşturan kirlilik, Aydın'daki çevrecileri de endişelendiriyor.

'BURADA EKOSİSTEM ÇÖKÜYOR'

Argavlı'nın sulak alanlarının atıklarla büyük bir hızla doldurulduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Burada her türlü atığı görmek mümkün. Bunlar sadece inşaat molozları değil, farklı işletmelere ait. İnsana, hayvana ve bitkiye zarar veren atıklar. Bazı atıkların ne olduğu bile belli değil. Bunlar yağmurlarla birlikte yer altı sularına da karışacak. Bölgede geleneksel bir şekilde hayvancılık yapanlar da sıkıntılı durumda. Hayvanlarını otlatacak yer kalmadığını söylüyorlar. Burada ekosistem çöküyor. Durumun hemen kontrol altına alınması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
