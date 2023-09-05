Söke'deki sulak alanlar moloz ve hafriyat atıklarıyla kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

AYDIN'ın Söke ilçesinin kırsal Argavlı Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nin eski yataklarıyla oluşan sulak alan azmaklar, dökülen moloz ve hafriyat atıkları nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Tehlikeye dikkat çeken Mahalli Sulak Alan komisyon üyesi Bahattin Sürücü, "Ekosistem çöküyor bu durumun hemen durdurulması gerek" dedi.

Söke'nin kırsal Argavlı Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nin eski yataklarıyla oluşan sulak alan azmaklara moloz ve hafriyat atıkları döküldüğü ortaya çıktı. Moloz, inşaat atığı ve içerikleri bilinmeyen birçok maddenin fabrikalardan kamyonlarla atıldığını belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı ve Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu Üyesi Bahattin Sürücü, "Bu alanda aynı zamanda tarım da yapılıyor ve eski Menderes yatakları dediğimiz azmaklar var. Bu azmaklar ve sulak alanlar hafriyat atıkları ve içerikleri bilinmeyen birçok madde ile kurutuluyor. İklim değişikliğinin bu kadar somut görüldüğü dönemde sulak alanların bu halde çöp moloz ve hafriyat atıkları dökülerek kurutulması bu bölgeyi olumsuz etkiler" dedi.

'VALİLİĞE DURUMU BİLDİRDİK'

Buradaki sulak alanlara, özellikle kışın su kuşlarının yoğun geldiğine dikkati çeken Sürücü, "Sulak alanlarda dinleniyor ve burada beslenmelerini gerçekleştirip göçe devam ediyorlar. Bu sulak alanlar içerisinde kurbağa, su kaplumbağaları, su yılanları ve birçok diğer sucul canlının beslenme ve üremelerini gerçekleştirdiği çok önemli bir sulak alan ekosistemidir. Buranın kurutulması demek bu canlıların tamamen yok olması demek. Yani buradaki ekosistem çöküyor, bu durumun hemen önüne geçilmesi gerek. Dökülen bu atıkların, küllerin içeriği nedir, içinde kimyasallar var mıdır, çevre ve yer altı sularını nasıl etkileyecektir bu mutlaka araştırılmalıdır. Aydın Valiliği'ne durumu bildirdik. Önümüzdeki günlerde Söke Belediyesi ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'yle iş birliği yapılarak çalışma başlatılacak. Bu bölgeye çok yakın organize sanayi kuruluşları, fabrikalar var. Hangisi bu atıkları döküyorsa hem belediye hem Milli Parklar tespit edip, tutanak tutulacak" diye konuştu.