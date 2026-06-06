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Aydın'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının zanlısı E.A., Kuşadası'ndaki bir bağ evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı belirtildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının şüphelisi operasyonla yakalandı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığının, otomobil sürücüsü Ercan Z. (31) ve yanındaki Nurgül A'nın (25) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cinayet zanlısı E.A'nın Kuşadası ilçesindeki Davutlar Mahallesi'nde bir bağ evinde olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi.

Operasyon, havadan da insansız hava aracı (İHA) ile takip edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

E.A'nın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öğrenildi.

Olay

Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmış, sürücü Ercan Z. ile yanındaki Nurgül A. hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen Nurgül A'nın eşi E.A'nın kardeşi B.A. (17) ile M.M. (17) gözaltına alındıktan sonra 2 Haziran'da tutuklanmıştı.

Ayrıca zanlının 3 kuzeni de 4 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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