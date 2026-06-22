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Aydın'da zeytinlik yangını

Aydın'da zeytinlik yangını
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Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AYDIN'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Söke ilçesi Pamucak Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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