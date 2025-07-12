Söke'de Yabancı Plakalı Minibüs Motosiklete Çarptı: 3 Yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde yabancı plakalı bir minibüs, motosiklete arkadan çarparak 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yabancı plakalı minibüsün motosiklete arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.T. idaresindeki yabancı plakalı minibüs, sürücüsünün adı öğrenilemeyen ve plakasız motosiklete Söke-Bağarası kara yolu arıtma tesisi mevkisinde arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletten savrularak yaralanan B.K, H.K. ve B.K. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, sürücü H.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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