Aydın -Uçurumda bulunan cesetle ilgili eşi ve oğlu dahil 9 gözaltı

Aydın'ın Söke ilçesinde Mehmet Çiftçi'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından, aralarında eşi ve oğlunun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin define aramak için patlatılan dinamit sonucunda Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları iddia ediliyor.

AYDIN'ın Söke ilçesinde Mehmet Çiftçi'nin (46) uçurumda cansız bedeninin bulunması ile ilgili aralarında eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç.'nin de bulunduğu 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 11.29'da uçurumda hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ulaştığı noktada yapılan kontrolde, adının Mehmet Çiftçi olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mehmet Çiftçi'nin cansız bedeninin bulunması ile ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftçi'nin eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, gözaltına alındı.

DİNAMİT PATLAMASI İLE ÖLMÜŞ

Şüphelilerin bölgede define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları iddia edildi. Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın, 'Taksirle ölüme neden olma' ile 'İzinsiz kazı ve patlayıcı kullanmak' suçları kapsamında sürdüğü öğrenildi.

Haber: Melek FIRAT - Oğuzhan BOYSAN / SÖKE (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
