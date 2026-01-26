Haberler

Aydın'da trafik ışığına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydın'da trafik ışığına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde trafik ışığına çarparak devrilen otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde trafik ışığına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

S.A. yönetimindeki 20 ABE 763 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Fevzipaşa Mahallesi'nde refüjdeki trafik ışığına çarpıp devrildi.

Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yolcu Ö.K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
