Söke'de iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

C.I. idaresindeki 35 KF 1691 plakalı hafif ticari araç, Kuşadası-Söke kara yolunda H.M. yönetimindeki 35 BOT 440 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
