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Söke'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Söke'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Yılmaz'ı kurtardı ve hastaneye sevk etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yılmaz yönetimindeki 20 PP 778 plakalı otomobil, ???????Bağarası Kavşağı'nda Ahmet A. yönetimindeki 09 SC 831 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı Yılmaz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel

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