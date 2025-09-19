Söke'de Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Olayda 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralıların durumu stabil.
Aydın'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Söke-Kuşadası yolunda Granta mevkisinde meydana gelen kazada, 09 DZ 390 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan H.K. ve A.B. kazada yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel