Söke'de yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Söke- Aydın kara yolunda ilerleyen, plakası henüz öğrenilemeyen F.E. yönetimindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Araç muayane istasyonuna gittiği öğrenilen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
