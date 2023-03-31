Söke'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Söke Milas kara yolu üzerinde bulunan Muradiye kavşağında E.O. idaresindeki 09 ADN 913 plakalı motosiklet ile D.A'nın kullandığı 65 DP 742 plakalı otomobil çarpıştı.
Motosiklette bulunan sürücü E.O ile D.D, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel