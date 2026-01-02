Haberler

Söke'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 77 yaşındaki Hüseyin Korkut, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü T.A. gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

T.A'nın (74) kullandığı 09 SM 655 otomobil, Ağaçlı Mahallesi'nde Hüseyin Korkut (77) idaresindeki 09 L 1303 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan ve ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Korkut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma otomobil sürücüsü T.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
