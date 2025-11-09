Söke'de Motosiklet Kazası: 33 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Söke ilçesinde kaldırıma çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Yılmaz Kara (33), yola savrularak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Kara yönetimindeki 09 ARV 954 plakalı motosiklet, kaldırıma çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Kara'nın yola savrulduğu kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.