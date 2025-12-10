Aydın'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar, Yenidoğan Mahallesi'nde çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
N.D. yönetimindeki 34 JK 8061 plakalı cip, Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde, F.B'nin kullandığı 07 CHK 654 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile cipteki F.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Milas istikametine seyir halinde olan otomobilin, kavşağa girmek isteyen ciple çarpışması yer alıyor.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel