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Sokakta tüfekle havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Sokakta tüfekle havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı
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ADANA'nın Kozan ilçesinde caddede çevredekilere küfredip elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açan H.Ö. gözaltına alındı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde caddede çevredekilere küfredip elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açan H.Ö. gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde ilçedeki Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle caddeye gelen H.Ö., bilinmeyen nedenle çevredekilere küfredip, elindeki pompalı tüfekle havaya birkaç el ateş açtı. H.Ö. daha sonra motosikletle uzaklaştı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, alkol etkisinde olduğu değerlendirilen H.Ö.'yü gözaltına aldı. H.Ö., emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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