Bursa'da Pire İstilasına Neden Olan Hayvanlar Kurtarıldı

BURSA'da kullanılmayan 3 katlı apartmanda sağlıksız koşullarda tutulan ve çevrede pire istilasına neden olan Kedi, köpek ile kanatlı hayvanlar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp bakıma alındı. Binadan 15 tavuk, 1 kedi ve 1'i ölü 2 köpek çıkarıldı.

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Yıldız Sokak'ta kullanılmayan 3 katlı apartmanda tutulan hayvanlardan çevreye yayılan pirelerin, mahalleliye zor anlar yaşattığı belirtildi. Vücutlarında ısırık izleri ve kabarmalar oluşan bazı kişiler ise hastaneye başvurdu. Mahallelinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, binada inceleme başlattı. Adreste yapılan kontrollerde 1 ölü köpeğin yanı sıra uygunsuz şartlarda tutulan 15 tavuk, 1 kedi ile 1 köpek tespit edildi. Mahallelinin tepki gösterdiği bina sahibine ulaşılamadı. Acil müdahale gerektiren hayvanlar ekipler tarafından kurtarılıp, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi ve tedaviye alındı. Ayrıca ekipler, bina çevresinde de pirelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı