Sokakta cesedi bulunan Iraklı Rayyan'ın akrabasına gözaltı

ANKARA'da, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında cesedi bulunan erkek çocuğunun, Iraklı Rayyan Hassım (3) olduğu belirlendi. Rayyan'ın ölümüyle ilgili annesinin teyzesi Mine E., gözaltına alınırken, daha önce de çocuğu kaçırdığı öğrenildi.

Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'taki kaldırımda, dün sabah aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, erkek çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Irak uyruklu Rayyan Hassım isimli çocuğun cansız bedeni, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı, sokaktaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Rayyan'ın cesedinin bulunduğu sokakta, saat 04.00 sıralarında bir kadının, koşarak uzaklaştığı görüntülerden tespit edildi. Kaçan kadının, Rayyan'ın annesinin teyzesi Mine E. olduğu belirlendi.