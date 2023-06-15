Sokakta bulunan çantadan çok sayıda tüfek fişeği çıktı

İSTANBUL Eyüpsultan'da sokağın kenarına bırakılan çanta içerisinde avcı yeleği ve çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi.

Olay, Salı günü saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar'da meydana geldi. İddiaya göre bir dükkanın önünde kimin tarafından atıldığı belli olmayan bir çanta bulundu. Çocuklar kaldırımın kenarına atılan çantayla oynarken, çanta dükkan sahibinin dikkatini çekti. İşyeri sahibi çantayı sopayla kontrol etti. Çanta içerisinde sıkıştırılmış halde avcı yeleği ile yeleğe geçirilmiş halde pompalı tüfek fişeği olduğunu gördü. İşyeri sahibi olay yerine hemen polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelediği çantadan avcı yeleği ile yeleğe geçirilirmiş halde çok sayıda tüfek fişeği ve yan keski gibi malzemeler çıktı. Polis ekipleri çantayı kimin bıraktığı bulmak için çalışma başlattı.

Çantayı bulan iş yeri sahibi Hasan Alevli, "Dükkanda duruyordum ben, çocuklar burada çanta buldular. Çantayla oynamaya başladılar, baktım hafiften içinde mermi falan var. Bir tahta yardımıyla açmaya çalıştım içine baktım ki içinde bu avcı yeleklerinden vardı. Avcı yeleğinin içi pompalı mermisi falan doluydu. Keski aleti falan vardı. O arada polisi aradım, polis geldi ve inceleyip götürdüler çantayı" dedi.