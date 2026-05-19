Haberler

Sivas'ta Kanlı Hesaplaşma: Belediye Çalışanı Sokakta Vuruldu, Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta Kanlı Hesaplaşma: Belediye Çalışanı Sokakta Vuruldu, Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde belediye çalışanı Abdullah Hasdemir, sokakta tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi Osman Hasdemir tutuklandı. Cinayetin, 4 yıl önce Abdullah Hasdemir'in babasının, şüphelinin kardeşini öldürmesi nedeniyle işlendiği iddia ediliyor.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde belediye çalışanı Abdullah Hasdemir'i (40) sokakta tabancayla vurarak öldüren Osman Hasdemir (53) tutuklandı. Cinayetin, 4 yıl önce Abdullah Hasdemir'in babası Halis Hasdemir'in, Osman Hasdemir'in kardeşi Ünal Hasdemir'i öldürmesi yüzünden işlendiği iddia edildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında ilçe meydanında meydana geldi. Yıldızeli Belediyesi'nde çalışan Abdullah Hasdemir, ilçe meydanında yürürken Osman Hasdemir'in silahlı saldırısına uğradı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Hasdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayet şüphelisi Osman Hasdemir yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasdemir, bugün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olayda yaşamını yitiren Abdullah Hasdemir, Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cinayetin 2022 yılında Abdullah Hasdemir'in babası Halis Hasdemir'in, Osman Hasdemir'in kardeşi Ünal Hasdemir'i arazi ve yol anlaşmazlığı nedeniyle öldürmesi yüzünden işlendiği iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını yeniden başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Mango kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında

Ünlü Türk iş insanının ölümünde oğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor
Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu

Göreve iade edilen teğmenin üniforması ikinci kez çıkarıyor
Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek

Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler

Arda'ya akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı