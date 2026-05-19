Sivas'ta Kanlı Hesaplaşma: Belediye Çalışanı Sokakta Vuruldu, Şüpheli Tutuklandı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde belediye çalışanı Abdullah Hasdemir'i (40) sokakta tabancayla vurarak öldüren Osman Hasdemir (53) tutuklandı. Cinayetin, 4 yıl önce Abdullah Hasdemir'in babası Halis Hasdemir'in, Osman Hasdemir'in kardeşi Ünal Hasdemir'i öldürmesi yüzünden işlendiği iddia edildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında ilçe meydanında meydana geldi. Yıldızeli Belediyesi'nde çalışan Abdullah Hasdemir, ilçe meydanında yürürken Osman Hasdemir'in silahlı saldırısına uğradı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Hasdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayet şüphelisi Osman Hasdemir yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasdemir, bugün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olayda yaşamını yitiren Abdullah Hasdemir, Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cinayetin 2022 yılında Abdullah Hasdemir'in babası Halis Hasdemir'in, Osman Hasdemir'in kardeşi Ünal Hasdemir'i arazi ve yol anlaşmazlığı nedeniyle öldürmesi yüzünden işlendiği iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı