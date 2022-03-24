Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İzmir'in Menemen ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, kullandığı ifadelerle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit suçlarını işlediği belirlenen V.Y tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart'ta Menemen'de sosyal medyadan yayın yapan kanala verdiği sokak röportajında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, kullandığı ifadelerle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama', 'halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit' suçlarını işlediği belirlenen kişi hakkında soruşturma başlattı.

DÜN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüphelinin, V.Y. olduğu belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine polis, V.Y.'yi dün gözaltına aldı.

SABIKASI KABARIK

2011 yılında 'terör örgütü propagandası yapmak', 2013'te 'pankart asmak', 2008 yılında ise 'propaganda yapıp, ulaşım araçlarına saldırma', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme'den suç kaydı bulunan V.Y., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Münir Karaloğlu, Menemen, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

adaletli yorum:

sayın cumhurbaşkanımıza hakaret eden kişiyi asacaksın

Cevap Yaz 22 15 Yayından Kaldır
Mehmet :

Hakaret dedikleri kısım bu videoda mı?

Cevap Yaz 10 23 Yayından Kaldır
Ali Uysal:

Be bekliyordunuz ki zaten. Ya terör sempatizanı yada palikaryacı

Cevap Yaz 50 80 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title