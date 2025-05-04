Sokak Köpekleri Çocuğu Kovaladı, Esnaf Kurtardı

Sokak Köpekleri Çocuğu Kovaladı, Esnaf Kurtardı
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Adana'da bir çocuğun peşinden koşan sokak köpekleri, çevredeki esnafın hızlı müdahalesiyle uzaklaştırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da 2 sokak köpeğinin peşinden koştuğu çocuğu çevredeki esnaf kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Mayıs saat 17.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan bir çocuk, köpeklerin üzerine koşması üzerine yolun karşısına geçerek kaçtı. Korkup, kaçan çocuğu fark eden esnaf, tahta sopalarla yardımına koştu. Çocuğun üzerine koşmaya devam eden köpekler, esnafın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Çocuğun, köpeklerin saldırısından son anda kurtulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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