Mazıdağı'nda Sokak Köpeği Saldırısına Uğrayan Çocuğu Esnaf Kurtardı

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokak köpeklerinden birinin saldırısına uğrayan küçük bir çocuk, esnaf tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde caddedeki sokak köpeklerinden birinin saldırısına uğrayan çocuğu esnafın kurtardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Mazıdağı ilçesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Küçük yaşlardaki bir erkek çocuk, caddedeki başıboş sokak köpeklerinden birinin saldırısına uğradı. Büyük panik yaşayan çocuk, çığlık atarak kaçmaya başladı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan bir esnaf, dükkandan çıkıp, köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı. O anlar, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
