Üye Girişi
Haberler

Sokak kedilerinin 'Kedici babası' 20 yıldır her gün, 5 noktada 500'ün üzerinde kedinin beslemesini yapıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'da yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Karaağaç, 20 yıldır her gün sabah erkenden kalkıp, 5 noktada 500'e yakın sokak hayvanının beslemesini yapıyor. Çevresinde, 'Kedici baba,kedilerin babası' olarak bilinen Karaağaç, ömrü yettiği sürece sokak canlarının hizmetinde olacağını söyledi.

Sokak kedilerinin 'Kedici babası'

20 yıldır her gün, 5 noktada 500'ün üzerinde kedinin beslemesini yapıyor

ANTALYA - Antalya'da yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Karaağaç, 20 yıldır her gün sabah erkenden kalkıp, 5 noktada 500'e yakın sokak hayvanının beslemesini yapıyor. Çevresinde, 'Kedici baba,kedilerin babası' olarak bilinen Karaağaç, ömrü yettiği sürece sokak canlarının hizmetinde olacağını söyledi.

İşçi emeklisi 3 çocuk babası Yusuf Karaağaç, yaklaşık 20 yıldır sokak hayvanlarının beslemesini gerçekleştiriyor. Soğuk, sıcak demeden her gün beslediği hayvanlar için sabahın erken saatlerinde yola düşen Karaağaç, pazar çantasının içine kasap ve petshoplardan aldığı mama ile etleri koyuyor. Daha sonra besleme yaptığı 5 noktaya uğrayan Karaağaç, elleriyle kedi ve köpeklerin beslemesini yapıyor. Dokumapark yanındaki kaldırımdaki besleme noktasına arabasıyla gelen Karağac'ı ise onlarca kedi karşılıyor. Bankına oturan Karaağaç, tek tek kedilerin yiyeceklerini veriyor, yaraları olanların ise bakımını yapıyor. Çevredekilerin ilgiyle izleyip, takdirle karşıladığı Karaağaç, gücü yettiği sürece sokak canlarını beslemeye devam edeceğini söyledi. Bazı hayvanseverler ise getirdiği kuru mamalarla kedileri beslemeye destek olduğu görüldü.

"20 yıldır devam ediyor"

3 çocuk babası emekli 69 yaşındaki Hüseyin Karaağaç, hayvanların doğanın bir parçası olduğunu belirterek, 20 yıldır bıkmadan bu canlılara bakma gayreti içinde olduğunu belirtti.

Kalekapısı'nda başladığı hayvan beslemeyi Dokuma bölgesinde devam ettiğini dile getiren Karaağaç, "Yaralı olanların tedavilerini de yapıyorum yaptırıyorum. Kendi çabamın yanında hayırseverlerde destek oluyor. Hayvanlar bizim dostumuz, onları aç bırakamayız. Burada 200'ün üzerinde kediye bakıyorum, Kalekapısı'na halen gidiyorum. 5 noktada 500'e yakın kediyi besliyorum. Tavuk, kemik ciğer, küçük et parçaları ise besleme yapıyorum" dedi.

"Kedilerin babası"

Çevresinde artık, 'Kedici baba' diye hitap edilmeye başlandığını ifade eden Karaağaç, " 'Kedilerin babası' diyenler var. Tüm insanlar ilgiyle yaklaşıyor. Sağlığım devam ettiği sürece besleme yapacağım. Onlar benim bir parçam. Özellikle yılanları çok severim. Yağmur, rüzgar farketmez her gün gelirim. Bu canlılarda çocuklarımız gibi oldu" diye konuştu.

"Allah ondan razı olsun"

Kedilerin beslemesine yardımcı olan Valiyeva Valide, " Amcamız her gün gelir bu canlılara yardımcı olur. İyi bir insan, Allah ondan razı olsun. Sokak hayvanlarını aç ve bakımsız bırakmıyor" şeklinde konuştu.

"Yıllardır besler"

Kedileri seven Ayda Rizayeva, İşe gelip giderken görüyorum. Amcamız kedilere çok yardımcı oluyor. Yıllardır böyle tanıyoruz. Kedilerin tedavisini yapıyor. Keşke herkes böyle hayvansever olsa "dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya kedi Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title