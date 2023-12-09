Antalya'da yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Karaağaç, 20 yıldır her gün sabah erkenden kalkıp, 5 noktada 500'e yakın sokak hayvanının beslemesini yapıyor. Çevresinde, 'Kedici baba,kedilerin babası' olarak bilinen Karaağaç, ömrü yettiği sürece sokak canlarının hizmetinde olacağını söyledi.

Sokak kedilerinin 'Kedici babası'

20 yıldır her gün, 5 noktada 500'ün üzerinde kedinin beslemesini yapıyor

ANTALYA - Antalya'da yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Karaağaç, 20 yıldır her gün sabah erkenden kalkıp, 5 noktada 500'e yakın sokak hayvanının beslemesini yapıyor. Çevresinde, 'Kedici baba,kedilerin babası' olarak bilinen Karaağaç, ömrü yettiği sürece sokak canlarının hizmetinde olacağını söyledi.

İşçi emeklisi 3 çocuk babası Yusuf Karaağaç, yaklaşık 20 yıldır sokak hayvanlarının beslemesini gerçekleştiriyor. Soğuk, sıcak demeden her gün beslediği hayvanlar için sabahın erken saatlerinde yola düşen Karaağaç, pazar çantasının içine kasap ve petshoplardan aldığı mama ile etleri koyuyor. Daha sonra besleme yaptığı 5 noktaya uğrayan Karaağaç, elleriyle kedi ve köpeklerin beslemesini yapıyor. Dokumapark yanındaki kaldırımdaki besleme noktasına arabasıyla gelen Karağac'ı ise onlarca kedi karşılıyor. Bankına oturan Karaağaç, tek tek kedilerin yiyeceklerini veriyor, yaraları olanların ise bakımını yapıyor. Çevredekilerin ilgiyle izleyip, takdirle karşıladığı Karaağaç, gücü yettiği sürece sokak canlarını beslemeye devam edeceğini söyledi. Bazı hayvanseverler ise getirdiği kuru mamalarla kedileri beslemeye destek olduğu görüldü.

"20 yıldır devam ediyor"

3 çocuk babası emekli 69 yaşındaki Hüseyin Karaağaç, hayvanların doğanın bir parçası olduğunu belirterek, 20 yıldır bıkmadan bu canlılara bakma gayreti içinde olduğunu belirtti.

Kalekapısı'nda başladığı hayvan beslemeyi Dokuma bölgesinde devam ettiğini dile getiren Karaağaç, "Yaralı olanların tedavilerini de yapıyorum yaptırıyorum. Kendi çabamın yanında hayırseverlerde destek oluyor. Hayvanlar bizim dostumuz, onları aç bırakamayız. Burada 200'ün üzerinde kediye bakıyorum, Kalekapısı'na halen gidiyorum. 5 noktada 500'e yakın kediyi besliyorum. Tavuk, kemik ciğer, küçük et parçaları ise besleme yapıyorum" dedi.

"Kedilerin babası"

Çevresinde artık, 'Kedici baba' diye hitap edilmeye başlandığını ifade eden Karaağaç, " 'Kedilerin babası' diyenler var. Tüm insanlar ilgiyle yaklaşıyor. Sağlığım devam ettiği sürece besleme yapacağım. Onlar benim bir parçam. Özellikle yılanları çok severim. Yağmur, rüzgar farketmez her gün gelirim. Bu canlılarda çocuklarımız gibi oldu" diye konuştu.

"Allah ondan razı olsun"

Kedilerin beslemesine yardımcı olan Valiyeva Valide, " Amcamız her gün gelir bu canlılara yardımcı olur. İyi bir insan, Allah ondan razı olsun. Sokak hayvanlarını aç ve bakımsız bırakmıyor" şeklinde konuştu.

"Yıllardır besler"

Kedileri seven Ayda Rizayeva, İşe gelip giderken görüyorum. Amcamız kedilere çok yardımcı oluyor. Yıllardır böyle tanıyoruz. Kedilerin tedavisini yapıyor. Keşke herkes böyle hayvansever olsa "dedi.