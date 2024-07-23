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Sokak Hayvanlarına Ötanazi Kanunu Görüşmelerinde Süre ve Sayı Sınırlaması Getirildi

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülen sokak hayvanlarına ötanazi uygulanmasını düzenleyen kanun teklifi görüşmelerinde, komisyon başkanı tarafından milletvekillerinin konuşma süreleri ve sayıları sınırlanmıştır.

(TBMM)- Sokak hayvanlarına ötanazi uygulanmasının yolunu açan kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmeleri üçüncü gününde devam ediyor. Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, "etkili ve verimli çalışma" gerekçesiyle komisyonda milletvekillerinin konuşmalarına süre ve sayı sınırlaması getirdi. Kirişçi'nin verdiği önergeyle komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmaları dört dakika, komisyon üyesi olmayanların üç dakikayla, söz verilecek komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin sayısı ise 2'yle sınırlandırıldı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine üçüncü günde devam ediyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, toplantıyı 37 dakika geç başlattı.

"Komisyonun etkili ve verimli çalışması" gerekçesiyle süre kısıtlaması...

Kirişci, komisyonun "etkili ve verimli çalışması" gerekçesiyle komisyonda söz alacak milletvekili sayısı ile konuşma sürelerine sınırlama getiren önerge verdi. AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen önergeyle; komisyon üyeleri milletvekillerinin konuşmaları dört dakika, komisyon üyeleri olmayanların üç dakikayla; söz verilecek komisyon üyesi olmayan milletvekili sayısı ise her bir parti grubu için en fazla 2 milletvekiliyle sınırlandırıldı.

CHP'nin komisyon sözcüsü Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bugüne kadar yaptığımız işi aynı olgunlukla tamamlayalım. Akşam nasıl devam ettiysek yine öyle devam edelim" diyerek tepki gösterdi.

"Hem süreyi hem kişileri kısıtlamak doğru değil"

CHP Adana Miletvekili Ayhan Barut, Kirişci'yi eleştirerek, "Sanki bu önergeyi onaylıyormuşuz gibi konuşuyorsunuz bu doğru değil, yeni önergede süre kısıtlamasına gitmişsiniz. Hem süreyi hem kişileri kısıtlamak doğru değil, bunu düzeltin" dedi.

"Bari milletvekillerinin söz hakkını gas etmeyin"

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, süre kısıtlamasını eleştirerek, "Biz söz kullanma hakkımızdan vazgeçmiyoruz, halkın gözü kulağı burada. Özellikle AKP ve MHP tabanından da 'katliamı durdurun' çağrısı geliyor. O yüzden milletvekilleri olarak söz alma hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Her şeyi gasp ettiniz bari milletvekillerinin söz hakkını gasp etmeyin etmeyin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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