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Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Kermes Düzenlendi

Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Kermes Düzenlendi
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Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen kermese velilerin katkılarıyla destek sağlandı. Kaymakam Mehmet Göze, sosyal çalışmaların eğitimde başarıya katkısını vurguladı.

Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kermes düzenlendi.

Okulun salonundaki kermese, öğrenci velileri yaptığı pasta, börek ve diğer ürünlerle destek verdi.

Söğütlü Kaymakamı Mehmet Göze, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin düzenlediği kermes gibi sosyal çalışmalara veli ve okul idarecilerinin de katılmasının eğitimde başarı sağlanmasına olumlu katkı verdiğini anlattı.

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, okulda yapacakları tüm sosyal çalışmalarda öğrencilere her zaman yardımcı olacaklarını ifade etti.

Kermesin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci, Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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