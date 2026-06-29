Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Söğüt ilçesi Akçasu köyünde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı ancak itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle seralara sıçramadan söndürüldü.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Akçasu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Söğüt Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevresindeki seralara sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan