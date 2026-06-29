Haberler

Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesi Akçasu köyünde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı ancak itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle seralara sıçramadan söndürüldü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Akçasu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Söğüt Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevresindeki seralara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler

Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak

Erdoğan'a yeni bir asistan geliyor! Ama bu diğerlerinden farklı
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı