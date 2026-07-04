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Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı yapıldı

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı yapıldı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 745'incisi düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı gerçekleştirildi. Kurultayda Yörüklüğün bağımsızlık ve vatan sevgisiyle özdeş olduğu vurgulandı.

Bilecik'te, bu yıl 745'incisi gerçekleştirilecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Söğüt ilçesindeki kurultay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yörüklüğün bağımsızlığın, alın terinin, cesaretin ve vatan sevgisinin adı olduğunu belirtti.

Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'te otağ kurduğunu hatırlatan Sözer, ilçenin Osmanlı medeniyetinin doğduğu ve büyük ideallerin filizlendiği kutlu topraklar olduğunu vurguladı.

Fotoğraf çekimiyle sona eren organizasyona, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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