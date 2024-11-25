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Soğuksu Milli Parkı karla süslendi

Soğuksu Milli Parkı karla süslendi
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı, kar yağışı sonrası kart postallık görüntülerle beyaza büründü. Doğaseverler için adeta bulunmaz bir mekan haline geldi.

Soğuksu Milli Parkı beyaz örtüsü ile bir başka güzel

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda kar yağışı sonrası kart postallık görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın ilçelerini etkisi altına alan kar yağışı kuzey ilçesi Kızılcahamam'da bulunan Soğuksu Milli Parkı'nı da beyaza bürüdü. Kara Akbaba, kurt, tilki, ayı gibi bir çok yaban hayvanında doğal yaşam alanı olan Soğuksu Milli Parkı kar yağışı sonrası doğa severler için bulunmaz bir mekan oldu. Beyaz örtü altındaki çam ağaçları kort postallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER MELİH DEMİRBAŞ - Güncel
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