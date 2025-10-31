Soğukpınar'da Çok Amaçlı Hizmet Binasının Temeli Atıldı
Giresun'un Espiye ilçesindeki Soğukpınar beldesinde gasilhane, yemekhane ve misafirhane olarak kullanılacak yeni binanın temeli atıldı. Törende çeşitli hizmetlerin sunulacağı binanın inşasına katkı sağlayanlara teşekkür edildi.
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar beldesinde gasilhane, yemekhane ve misafirhane gibi hizmetlerin sunulacağı binanın temeli atıldı.
Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, çeşitli hizmetlerin sunulacağı binanın yapılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Espiye Müftü Vekili Ahmet Yılmaz'ın dua etmesinin ardından, cami bahçesindeki alana inşa edilecek binanın temeli atıldı.
Törene, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel