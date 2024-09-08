Soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı! Dilan Polat ve Engin Polat arasında paylaşım krizi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Engin Polat, önceki gün hakim karşısına çıktı. Engin Polat'ın yanı sıra diğer tutuklu sanıklar tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün tahliye edildi.

CEZAEVİ YOLUNDA ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Dilan Polat tam 10 ay sonra eşinin tahliye haberini çığlıklar atarak kutladı. Bu süreçte "Sosyal medyadan uzak duracağım" dese de sözünü tutamadı. Tahliye haberini alır almaz ilk iş sosyal medya orucunu bozmak oldu. Cezaevi yolunda peş peşe paylaşımlar yaptı. Hatta kendi tahliye günü çekilen videoyu da günler sonra kullandı.

EŞİNİN YÜZÜNE BAKMADI

Kanal D'deki habere göre paylaşımları "Her şey kaldığı yerden devam ediyor" yorumlarına neden olurken, çiftin 10 ay sonra buluşma anına da damga vurdu. Engin Polat'ın kendisini karşılamaya gelen eşinin yüzüne bakmadığı, özellikle de sosyal medya paylaşımları nedeniyle Dilan Polat'a tepkili olduğu iddia edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAKLARI DEVAM EDECEK

Polatlar gece geç saatlerde evlerine ulaşırken, mahkeme mal varlıkları üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıkların adli kontrolleri kaldırılsa da yurt dışına çıkış yasağı devam edecek. Davada bir sonraki duruşma günü ise 19 Aralık.