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Soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı! Dilan Polat ve Engin Polat arasında paylaşım krizi

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Polatlar davasında tutuklu kalmazken Engin Polat'ın 10 ay sonra cezaevinden çıktığı dakikalarda Dilan Polat'a soğuk davranması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyadan uzak duracağım sözüne rağmen cezaevi yolunda art arda paylaşımlar yapan Dilan Polat'ın bu hareketlerinin Engin Polat'ı kızdırdığı ve bu nedenle çiftin arasının açıldığı iddia ediliyor.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Engin Polat, önceki gün hakim karşısına çıktı. Engin Polat'ın yanı sıra diğer tutuklu sanıklar tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün tahliye edildi.

CEZAEVİ YOLUNDA ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Dilan Polat tam 10 ay sonra eşinin tahliye haberini çığlıklar atarak kutladı. Bu süreçte "Sosyal medyadan uzak duracağım" dese de sözünü tutamadı. Tahliye haberini alır almaz ilk iş sosyal medya orucunu bozmak oldu. Cezaevi yolunda peş peşe paylaşımlar yaptı. Hatta kendi tahliye günü çekilen videoyu da günler sonra kullandı.

EŞİNİN YÜZÜNE BAKMADI

Kanal D'deki habere göre paylaşımları "Her şey kaldığı yerden devam ediyor" yorumlarına neden olurken, çiftin 10 ay sonra buluşma anına da damga vurdu. Engin Polat'ın kendisini karşılamaya gelen eşinin yüzüne bakmadığı, özellikle de sosyal medya paylaşımları nedeniyle Dilan Polat'a tepkili olduğu iddia edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAKLARI DEVAM EDECEK

Polatlar gece geç saatlerde evlerine ulaşırken, mahkeme mal varlıkları üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıkların adli kontrolleri kaldırılsa da yurt dışına çıkış yasağı devam edecek. Davada bir sonraki duruşma günü ise 19 Aralık.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (3)

Kara Maske:

Allah aşkına bunları artık haber yapmayın insanlar kusacak artık

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Tamer Çakır:

Adam haklı hanımefedi durumun vahametinin farkında değil paranın kaynağının emirlerine uymuyor .

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Murat Kara:

adalet hak hukuk had getire

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