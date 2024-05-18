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Sofya Üniversitesi'nde Türkoloji ve Altayistik Bölümü Öğrenci Töreni

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Sofya Üniversitesi'nde Türkoloji ve Altayistik Bölümü öğrenci töreni düzenlendi. Türk, Azerbaycan ve Kazakistan kültürlerini temsil eden şairlerin eserleri okundu ve dans gösterileri sunuldu. Türkiye'den gelen eğitmen ustalar da ebru sanatı, tel kırma ve kaligrafi sunumları gerçekleştirdi.

Sofya Üniversitesi "Aziz Kliment Ohridski" Klasik ve Modern Filoloji Fakültesi Türkoloji ve Altayistik Bölümü geleneksel öğrenci töreni yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Türk, Azerbaycan ve Kazakistan kültürlerini temsil eden şairlerin eserleri okundu.

Öğrencilerin öğrenim başarılarını teşvik amaçlı düzenlenen törende, üniversite öğrencileri ve amatör gruplar, dans gösterileri ve kısa piyesler sundu. Program, Türk folklor oyunlarından "damat halayı" ile sona erdi.

Etkinlik kapsamında Türkiye'den gelen eğitmen ustalar, öğrencilere ve diğer konuklara ebru sanatı, tel kırma ve kaligrafi sunumları yaptı.

Törende, Türkoloji bölümü öğrencileri ve öğretim üyelerinin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçiliklerinden yetkililer hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Kazakistan Azerbaycan Türkiye Sanat Kültür Eğitim Güncel Haberler

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