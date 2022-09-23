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Kalp krizi geçirip ölen işçinin üstüne battaniye atıp çalışmaya devam ettiler

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Antalya'da direksiyonda kalp krizi geçiren Nusurettin Akçay'ın kıullandığı beton mikseri, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada hayatını kaybeden Akçay'ın cansız bedeni, olay yerinden kaldırılmadan mikserdeki beton harcını almak için başka bir araç gönderilmesi dikkati çekti.

Antalya'da Nusurettin Akçay, kullandığı beton mikseriyle Ülker Sokak'a geldiğinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi.

Şoförün cenazesi kaldırılmadan mikserdeki beton harcını almaya başka bir araç geldi

HAYATINI KAYBETTİ

Akçay'ın çarptığı araçlardan birinin sahibi İsa Kılıç, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kılıç, sağlık ekipleri gelene kadar Akçay'a ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay'ın cansız bedeni kamyonun yanındayken mikserdeki beton harcı başka bir araca aktarıldı.

Şoförün cenazesi kaldırılmadan mikserdeki beton harcını almaya başka bir araç geldi

"GİTTİĞİMİZDE KALP KRİZİ GEÇİRİYORDU"

Mikserin çarptığı araç sahibi İsa Kılıç, "İş yerimde çalışıyordum. Aracım da park halindeydi. Arkadaşım aradı ve aracımın yanına gelmemi söyledi. 2 araca çarpmış, benim arabayı da koruma demiri takılınca durduğu yere kadar sürüklemiş. Biz direkt şoförün yanına gittik. Gittiğimizde kalp krizi geçiriyordu. 112'deki doktor düz bir zemine yatırmamızı söyledi. Yatırdık ama zaten nabzı atmıyordu" dedi. Yapılan incelemenin ardından Nusurettin Akçay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Abdurrahman ATEŞ:

eden bulur. her kimin fikriyse başına aynısı gelecektir mutlaka.

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Mia:

Bazı betonlar çabuk donuyor belki bu yüzden olabilir değilsede çok yazık.

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bahri urut:

adam oldu ne yapsinllar boyle biraksinlar beton icindemi donsun is durmaz ne demisler olmucakmis gibi calisacak heran olecekmis gibi ibadet edin hayat devamkeeee bittigi yerde giderkeeee

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