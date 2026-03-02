Haberler

Kuşadası silahlı saldırıya uğrayan kooperatif başkanı yaralandı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten, aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırı sonrası polis, şüpheli H.C.'yi yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Kadınlar Denizi Mahallesi Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası binası önünde önceki dönem başkanlarından Öten, sabah saatlerinde aracından indiği sırada H.C. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

H.C'nin 3 el ateş ettiği olayda Öten, bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli H.C'yi Yavansu Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin Öten'in Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı döneminde odanın sosyal tesislerindeki restoranın kiracısı olduğu, oda seçimlerinden bir süre önce iş yerinden çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
