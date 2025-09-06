Söder: NATO Askerlerinin Ukrayna'da Konuşlandırılması Rusya Tarafından Kabul Edilmez

Almanya'da koalisyon hükümetinde yer alan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasını Rusya'nın kabul etmeyeceğini söyledi.

Söder, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'ya asker gönderilmesi ve Almanya'da bulunan Ukraynalı mültecilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasını tahayyül etmenin kendisi için zor olduğunu belirten Söder, "Rusya bunu asla kabul etmez. Çünkü bu, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının ön aşaması olur." dedi.

Söder, Alman ordusunun da maddi ve personel olarak hareket alanı bulunmadığından dolayı Ukrayna'ya gönderilmesine hazır olmadığını, bu yüzden Almanya'da zorunlu askerliğe ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Almanya'da bulunan Ukraynalı mültecilerin durumunu da tartışmaya açan Söder, "(Ukrayna'da) Şu anda bir barış görünürde değil. Bu yüzden savaşabilecek durumda olan Ukraynalıları kendi ülkelerinde güvenliği sağlamak için yurtlarına göndermeyi düşünmek meşrudur." dedi.

Söder, Ukraynalıların Almanya'da sosyal sigorta fonlarına para ödemeden "vatandaşlık parası" (Bürgergeld) olarak adlandırılan sosyal yardım parası almalarına Almanya'da herkesin anlam veremediğini belirterek, söz konusu "vatandaşlık parasının", diğer ülkelere kıyasla Almanya'da çalışan Ukraynalıların oranının düşük olmasına neden olduğunu savundu.