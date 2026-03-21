Kırklareli'nde sobanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde soba patladı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeni sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle soba patladı.

Sobanın yanında ısınan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan K.Ş. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç. ile E.K'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi
