Kayseri'de karbonmonoksitten etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 52 yaşındaki kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen kadın tedavi altına alındı.
Beğendik Mahallesi'nde yaşayan Fatma T. (52), sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
Kadının halsiz olduğunu fark eden eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel