Haberler

Sinop'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 78 yaşındaki Mustafa Doğdu hayatını kaybetti. Oğlunun evdeki durumu fark etmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi ve Doğdu'nun cenazesi törenle toprağa verildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Çatpınar köyü Köprübaşı Mahallesi'nde iki katlı binanın üst katında tek başına yaşayan Mustafa Doğdu'nun (78) evine giden oğlu, babasının yatağında hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Doğdu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Doğdu'nun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğdu'nun cenazesi, Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı ardından Çatpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi
ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD saldırıları sonrası cadde ve sokaklar adeta cehennem yeri
Sosyal medyayı karıştıran kare

Tartışma yaratan kare!