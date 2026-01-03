Sinop'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 78 yaşındaki Mustafa Doğdu hayatını kaybetti. Oğlunun evdeki durumu fark etmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi ve Doğdu'nun cenazesi törenle toprağa verildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Çatpınar köyü Köprübaşı Mahallesi'nde iki katlı binanın üst katında tek başına yaşayan Mustafa Doğdu'nun (78) evine giden oğlu, babasının yatağında hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Doğdu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Doğdu'nun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Doğdu'nun cenazesi, Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı ardından Çatpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.