Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 100 yaşındaki Emine Akdeniz ve kızı 55 yaşındaki Leyla Akdeniz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine Akdeniz (100) ve kızı Leyla Akdeniz (55) hayatını kaybetti.
  • Olay, Gölköy ilçesine bağlı Paşapınar Mahallesi'nde meydana geldi.
  • Anne ve kız Paşapınar Mahallesi'nde toprağa verildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine Akdeniz (100) ile kızı Leyla Akdeniz (55), hayatını kaybetti. Olay, dün akşam Gölköy ilçesine bağlı Paşapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Akdeniz ve kızı Leyla Akdeniz'den bir süre haber alamayan yakınları, eve gitti. Eve giren yakınları ve mahalle sakinleri, anne ile kızını hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE-KIZ KURTARILAMADI

İlk incelemede, anne-kızın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Emine Akdeniz ile Leyla Akdeniz, kurtarılamadı. Anne-kız Paşapınar Mahallesi'nde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

