Haberler

Snowboard tutkunları Sarıkamış'ta buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin farklı illerinden snowboard tutkunları, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde snowpark alanında bir araya gelerek antrenman yaptı. Vali Ziya Polat, Sarıkamış'ın snowboard sporunda bir marka olma yolunda ilerlemesini hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin farklı illerinden snowboard tutkunları, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

Kayak merkezinin 1. etap pist inişine yapılan snowparkta bir araya gelen 25 sporcu, sörfçü ve Türkiye snowboard şampiyonu Süleyman Atlı koordinesinde antrenman yapıyor.

Farklı seviyelere uygun atlama rampalarından oluşan snowparkta eğitim gören snowboard tutkunları, akrobatik hareketler yaparak kendilerini bu alanda geliştiriyor.

Snowpark alanında incelemede bulunup sporcularla bir araya gelen Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin sarıçamlar arasında, kristal karlar üzerinde kayak ve snowboard yapma keyfinin ender yaşandığı yerlerden biri olduğunu söyledi.

Kayak merkezinde ilk defa snowpark alanı yapıldığını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Süleyman kardeşimizle birlikte, snowpark alanını kayak ve snowboardseverlerin hizmetine sunduk. Buranın artık snowboard sporunda bir marka olma yolunda ilerlemesini istiyoruz. Kayak merkezimiz sarıçam ormanları ve kristal karıyla ünlü ama biz artık snowboardda Türkiye'nin, dünyanın markası olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Gelen arkadaşlarımıza bu güzelliği, keyfi yaşayan herkese teşekkür ediyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından tüm kayak ve snowboard tutkunlarını Sarıkamış'a bekliyoruz."

Süleyman Atlı ise Sarıkamış'a snowpark yapılmasını hep istediğini belirterek, "Sayın Valimiz bize izin verdi, snowpark alanı yaptık. Bir sürü kayak ve snowboardcu katılıyor. Herkes antrenman yapıyor. Serbest stil, Türkiye'nin farklı illerinden gelip burada denemeler yapıyorlar. Bu branşı öğrenmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...