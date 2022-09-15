SMA'lı Gülçin'in engelli aracı üzerinde çizdiği resimler belgesele konu oldu

"Çekilmeye değer bir hayatım varmış"

SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor

Küçük yaşta aldığı kurslarla resim yapma yeteneğini geliştiren SMA Tip 2 hastası genç kız, tuvale portre hariç her şeyin resmini çizebiliyor

ANTALYA - SMA hastası Gülçin'in engelli aracı üzerinde çizdiği resimler İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bitirme projesi olarak çektikleri belgesele konu oldu. Yaptığı resimleri adına açtığı sosyal medya hesabından 7 binin üzerindeki takipçisiyle paylaşan Gülçin'in çekilen belgesel dünya çapında birçok film festivaline gönderildi.

Antalya'da Spinal Müsküler Atrofi Tip 2 hastası Gülçin Sipahi'nin evinde çizdiği resimleri görenler hayretlere düşüyor. 8 yaşından bu yana aldığı kurslarla resmini geliştiren Sipahi'nin, engelli aracının üzerinde çizdiği resimlere, yurt içi ve yurt dışındaki birçok sanatseverden sipariş geliyor. Küçük yaştaki yeteneğinin fark edilmesinin ardından kurslara giderek kendini kara kalemde geliştiren Sipahi, bununla yetinmeyip yağlı boya resim yapmaya başladı. Sipahi, kurstaki öğretmeninin sayesinde resmini daha da ilerleterek tuvale portre hariç tüm objelerin resimlerini çizme becerisini geliştirdi.

Çizdiği resimlerle sosyal medyada adeta bir hayran kitlesi oluşturan çeken sipahi Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin de dikkatini çekti. Öğrenciler bitime projeleri olan belgesel konularını Gülçin'in çizdiği resimler üzerinden gerçekleştirdi. Çekilen belgeselin çok beğendiğini dile getiren sipahi uluslararası birçok filim festivalinde belgeseli gönderdiklerini iletti. Bunun yanında kendine ait bir sergi açmayı planlayan Sipahi "Aralık ayında kendime ait bir sergi yapmayı planlıyorum. Onun için hazırlanıp, resim yapıyorum" dedi.

Sipahi, çizdiği resimlerde daha çok manzara temalarını tercih ediyor. Gökyüzü ve ağacın kendine yakın geldiğini dile getiren Sipahi "Daha çok manzaraya yoğunlaşıyorum. Gökyüzü, ağaç ve yaprak bana daha yakın geliyorlar. Bu manzara resimlerini de kendi köyümden çektiğim fotoğraflardan yararlanarak tuvale aktarıyorum. Yaptığım köy tablolarını da sergiye taşıyarak kendi köyümün de tanıtımını yapmış olacağım".

Resimlerde ilham gelmesi için her Pazar pikniğe gittiklerinden bahseden Sipahi sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanma sebebini, yaptıklarını insanlara göstermek olduğunu söyledi. Sipahi sözlerine şöyle devam etti, "3 saat yaptığım çizimi 30 saniyeye düşürerek sosyal ağlarda paylaşıyorum. Paylaşım sonucunda olumu tepkiler alıyorum. Gelen yorumlarda bir çocuğun benden görüp resim yapmaya başlamasını ve bana yaptıkları resimleri atıyorlar. Ben onları gördükçe mutlu oluyorum. Bugün günüm çok kötüydü seni gördüm ne kadar hata ettiğimi anladım sayende günüm güzelleşti gibi yorumlar geliyor".

"Çekilmeye değer bir hayatım varmış"

Akdeniz üniversitesi iletişim fakültesi öğrencilerinden bitirme projesi çerçevesinde belgesel çekimleri için kendisine ulaştıklarını anlatan Sipahi "İletişim Fakültesinden öğrenciler benimle iletişime geçip belgesel çekmek istediklerini söylediler. Severek kabul ettim, çok güzel vakit geçirdik. Çok güzel bir belgesel çektik. Benim içinde çok güzel bir aktiviteydi. Çok hoşlanarak severek yaptım. Onun sonucunda bazı yarışmalara katıldık ve onların sonuçlarını bekliyoruz. Çektiğimiz belgeselden çok olumlu dönüşler aldım. Dünyada çapında festivallere de katıldık, bunların arasında ilk 10 ve ilk 50'ye giren oldu şu an da onların sonucunu bekliyoruz. Benim hayatım bana göre çok sıradan ama insanlara enteresan geliyor. Gece gündüz resim yapmak hayatımın bir parçası oldu. Bu durumu belgeselleştirip insanlar aktarma yolunda ilerledik ve demek ki çekilmeye değer bir hayatım varmış." diyerek sözlerine son verdi.