SMA'lı Rüzgar bebek için düzenlenen yardım gecesinde 18 milyon TL toplandı

Bolu'da SMA hastası Rüzgar Göktaş bebeğin tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde 4 saat içinde yaklaşık 18 milyon TL toplandı. Geceye katılan yerel yetkililer ve iş insanları telefon üzerinden bağış topladı.

BOLU Gazeteci ve Yazarlar Derneği tarafından SMA hastası Rüzgar Göktaş bebeğin tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde, yaklaşık 18 milyon TL toplandı.

Bolu'da 31 Ekim 2025'te dünyaya gelen Rüzgar bebeğe, 10 günlükken SMA TİP-2 tanısı konuldu. Rüzgar bebeğin annesi Ebru Uğurlu Göktaş ve babası Ümit Göktaş, çocuklarının tedavisi için gerekli olan yaklaşık 77 milyon TL için Bolu Valiliği'ne bağış kampanyası başvurusunda bulundu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından bağış kampanyası başlatıldı.

TELEFON BAŞINA GEÇTİLER

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği de Rüzgar bebeğin sağlığına kavuşması için gerekli paranın toplanması için bağış gecesi düzenledi. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen gecede; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, yardım toplamak için telefon başına geçti.

4 SAATTE 18 MİLYON TL TOPLANDI

Kentteki iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayırsever vatandaşlar, telefonla ve sanal medya üzerinden canlı yayınlan programa bağlandı. Başkan Özcan'ın kişisel sanal medya hesabı ile yerel gazetelerin sanal medya hesaplarından canlı yayınlanan 4 saatlik programda; Rüzgar bebek için yaklaşık 18 milyon TL para toplandı. Gecede en yüksek bağışı 1 milyon TL ile eski Boluspor Başkanı ve iş insanı Savaş Abak yaptı. Anne Ebru Uğurlu Göktaş ve baba Ümit Göktaş çocukları için düzenlenen gecede duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
