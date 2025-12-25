Bolu'da SMA hastası Rüzgar bebek için kermes düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde SMA hastası Rüzgar bebeğe destek için kermes gerçekleştirildi.

Yeniçağa Belediyesi ve ilçedeki okul aile birlikleri tarafından SMA Tip-2 tanısı konulan Rüzgar Göktaş'ın tedavisi için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasına destek amaçlı kermes düzenlendi.

Yeniçağa Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu önünde açılan stantlarda belediye ve velilerce hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar da kermese destek verdi.

Çağlar, Rüzgar bebeğin ve ailesinin yanlarında olduğunu belirterek, herkesin yardım kampanyasına destek vermesi çağrısında bulundu.