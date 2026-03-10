Slovenya, Türk hava sahasına giren balistik mühimmata ilişkin Türkiye'ye dayanışma mesajı verdi

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili, "Slovenya, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde." ifadesini kullandı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili, "Slovenya, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bölgedeki gerilimi tırmandırması nedeniyle İran'ı kınadıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.