Slovenya, Macaristan'ın UCM'den Çekilme Kararını Endişeyle Karşılıyor

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) çekilme kararını endişeyle karşıladığını açıkladı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Macaristan'ın UCM'den çekilme kararının, Avrupa Birliğinin (AB) uluslararası ceza adaletine olan ortak bağlılığını zayıflatabileceği belirtildi.

Slovenya'nın UCM'nin sadık bir destekçisi olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Roma Statüsü'nün uluslararası anlamda ciddi suçlarla mücadelede "merkezi bir sütun" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Slovenya'nın Macaristan'ın kararını endişeyle karşıladığı vurgulandı.

Macaristan UCM'den ayrılacak

Macaristan hükümeti, dün yaptığı açıklamada, UCM'den ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Macaristan ziyareti sırasında yapılan açıklamada, çekilme sürecinin hemen başlayacağı açıklanmıştı.

Roma Statüsü'ne göre çekilme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne yapılan bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bu süre içinde Macaristan'ın yükümlülüklerini sürdürmesi ve UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emrini uygulaması gerekiyor.

Benzer şekilde Filipinler de 2018'de çekilme kararı almıştı ancak eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte çekilme öncesi suçlamalarla halen UCM'de yargılanıyor.