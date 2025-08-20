Slovenya, Gazze'ye İlk İnsani Yardım Gönderdi

LJUBLJANA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Slovenya, Gazze için gönderdiği ilk insani yardımın Ürdün'e ulaştığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada bakanlık stoklarından temin edilen gıda ve battaniyelerden oluşan yardımın Spartan askeri kargo uçağıyla taşındığı belirtildi. Açıklamada iki uçuşun daha planlandığı ve tüm teslimatların ağustos sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bakanlık, sevkiyatın Amman yakınlarındaki bir askeri havaalanına teslim edildiğini ifade etti.

Gazze'deki sivillerin yaklaşık iki yıldır süren çatışmaların zorluklarına katlanmak zorunda kaldığını belirten Slovenya Savunma Bakanı Borut Sajovic, bölgeye ulaşan insani yardımın ise sınırlı olduğunu vurgulayarak sevkiyatın önemine dikkat çekti.

Bu ayın başında Gazze'ye 870.500 euro (yaklaşık 1,01 milyon ABD doları) değerinde ek insani yardımı onaylayan Slovenya hükümeti, yardımın büyük ölçüde gıda ve battaniyelerden oluşacağını bildirmişti.