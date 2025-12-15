Slovenya Kültür Bakanlığından İsrail'i protesto için Eurovision'dan çekilen kamu yayıncısı RTV'ye destek Açıklaması

Slovenya Kültür Bakanlığı, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesinin ardından çekilme kararı alan ülkenin kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonuna (RTV) destek verdi.

Slovenya Kültür Bakanlığı, Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), İsrail'i Eurovision Şarkı Yarışması'nda tutma kararının ardından yarışmadan çekildiğini duyuran kamu yayıncısı RTV'nin bu adımını AA muhabirine değerlendirdi.

Bakanlıktan iletilen yazılı açıklamada, Slovenya'nın, Avusturya'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararının RTV yönetimi tarafından alındığı, kamu yayıncısı RTV'nin bağımsız hareket ettiği ve gazetecilik, yayın ile mali açıdan özerk olduğu belirtildi.

"Bakanlık olarak RTV'nin Eurovision için aldığı kararı destekliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'e karşı diplomatik baskının artırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik zulümlere bir an evvel son verilmeli." uyarısında bulunuldu.

RTV: 20 binden fazla çocuğu öldüren İsrail ile aynı sahneyi paylaşamayız

RTV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak da daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'nin yüzde 92'sini yok eden, 20 binden fazla çocuğu, 250'den fazla gazeteciyi öldüren İsrail ile aynı sahneyi paylaşamazdık. İnsan haklarına saygı duymayan bir rejimin temsilcileriyle birlikte müziğin birleştirici rolünden bahsedemeyiz. Bizler, kamu yayıncısıyız ve yüksek etik değerlerimiz olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Kamu yayıncılarının etik ve herkes için aynı kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Gorscak, "Bizler, Gazze'deki halka saygı çerçevesinde bir karar aldık. Tarih de bizim doğru tarafta olduğumuzu gösterecektir, buna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı

EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları da kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.