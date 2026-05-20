Haberler

Slovenya, İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini 'korkunç, şok edici ve kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Fajon, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in tutumunu demokratik bir topluma yakışmadığını belirtti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir ülkenin İsrail'in yaptığı gibi insanları işkenceyle karşılamaması gerektiğini vurguladı.

Aktivistlere yönelik muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu kaydeden Fajon, "(İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve İsrail makamlarının Küresel Sumud Filosu'na sergilediği aşağılayıcı davranış, demokratik bir toplumda yeri olmayan bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Barış Alper'den sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...

Sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti

Kasabayı basıp katliam yaptılar! Çok sayıda can kaybı var
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Ücretsiz olduğunu duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler: Fide kuyruğu havadan görüntülendi

Yağmura rağmen gitmediler, saatler öncesinden sıraya girdiler
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

SGK'da rüşvet çarkı! "Milletvekili damadı" da gözaltına alındı