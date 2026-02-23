Haberler

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, Rusya'yı ateşkese zorlamaları gerektiğini belirtti

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gerektiğini belirterek, Rusya'ya ateşkes çağrısında bulundu ve Ukrayna'nın yanında olduklarını ifade etti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın durdurulması gerektiğini belirterek, " Rusya'yı ateşkese, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışa zorlamak zorundayız" dedi.

Fajon, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını "korkunç" olarak nitelendiren Fajon, bunun artık dayanılmaz olduğunu söyledi.

"Bu savaşı durdurmak zorundayız." diyen Fajon, şöyle devam etti:"

" Rusya'yı ateşkese, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışa zorlamak zorundayız. Bu savaşı nasıl sona erdireceğimize dair gerçekten bir anlaşma bulmamız gerekiyor. Ukrayna halkı, her zaman kendi topraklarına sahip olacaktır. Bu, onların onuru, hayatları ve güçleri ile ilgilidir. Slovenya, bu konudaki desteğini sürdürmektedir ve ayrıca Rusya'ya bu savaşı sona erdirmesi ve Ukrayna meselesine yönelik önemli sorulara çözüm bulması çağrısında bulunmaktadır."

"Ukrayna'yı güçlü şekilde destekliyoruz"

AB'nin, Rusya ile müzakerelerin parçası olması gerektiğini dile getiren Fajon, Avrupa'da istikrar istediklerini vurguladı.

Ukrayna'nın müzakerelerde karar veren tarafta olması ve Avrupa'nın da masada bulunması taraftarı olduklarını belirten Fajon, "Güvenlik garantileri, anlamlı bir ateşkes, adil ve kalıcı bir barış dediğimde şunu kastediyorum, hiç kimse uluslararası alanda tanınan sınırları zorla değiştiremez. Bu, Slovenya'nın çok net bir tutumudur. Ukrayna'yı güçlü şekilde destekliyoruz ve gerektiği sürece desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
